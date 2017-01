Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen - © APA (Archiv/dpa)

Ein 56-jähriger Mann ist Sonntagfrüh in Anras in Osttirol aus einem Fenster im ersten Stock seines Wohnhauses gestürzt und gestorben. Der Mann fiel rund sieben Meter tief auf den gefrorenen Boden. Ersten Erhebungen zufolge könnte der Mann beim Verriegeln der Fensterläden an der Außenwand auf einem Teppich ausgerutscht sein und das Gleichgewicht verloren haben, berichtete die Polizei.