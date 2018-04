Motorradfahrer in Kärnten und OÖ tödlich verunglückt

Je ein Todesopfer haben am Sonntag Motorradunfälle in Oberösterreich und Kärnten gefordert. In Bad Goisern (Bezirk Gmunden) prallte ein Biker, der laut Polizei viel zu schnell unterwegs war, gegen eine Leitschiene. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. In Klein St. Paul im Görtschitztal (Bezirk St. Veit) kam ein 55-jähriger Klagenfurter ums Leben.

Das 27-jährige Unfallopfer aus Bad Goisern hatte auf der Salzkammergutstraße (B145) die Kontrolle über sein Zweirad verloren. Er stürzte und prallte gegen die Leitschiene. Dabei wurde er tödlich verletzt.

In Ampflwang (Bezirk Vöcklabruck) wurde eine deutsche Motorradfahrerin nach einem Sturz reanimiert. Die ebenfalls 27-Jährige war in einer Gruppe von acht Motorradfahrern unterwegs und fuhr als Dritte in dem Pulk. In einer Kurve stürzte sie ohne erkennbare Ursache und war nicht mehr ansprechbar. Sie wurde vom Notarzt reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen.

Mehr Glück hatte ein 25-jähriger Motorradlenker in Bad Ischl (Bezirk Gmunden), der von der Straße abgekommen und zwischen eine Leitschiene und eine steil abfallende Felswand geraten war. Er sprang gerade noch rechtzeitig von seinem Zweirad, bevor dieses 30 Meter in die Tiefe stürzte. Er blieb nach eigenen Angaben unverletzt, wurde aber zur Sicherheit ins Spital gebracht.

Bei dem Unfall in Kärnten war ein Biker laut Polizei auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen einen Kleinbus geprallt. Der 55-Jährige wurde in ein Bachbett geschleudert und starb an seinen Verletzungen. Der Lenker des Kleinbusses (27) und seine 15-jährige Beifahrerin wurden verletzt.