55-Jährige von Unbekanntem in Innsbruck sexuell belästigt

Eine 55-jährige Frau ist in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Wie die Polizei berichtete, schlug der Täter dem Opfer plötzlich von hinten mit seinem Unterarm in den Schritt. Als die Frau zu schreien begann, ergriff der Mann die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst erfolglos.

Der Täter wurde als 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er trug laut Exekutive Turnschuhe und einen dunklen Jogginganzug mit Kapuze. Der Vorfall hatte sich gegen 22.30 Uhr in der Haspingerstraße ereignet. Die Polizei bittet um Hinweise.