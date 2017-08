Bergsturz in der Schweiz: Ehepaar aus Österreich vermisst

Das berichtete Andrea Mittner, Einsatzleiter im Katastrophengebiet, bei einer Pressekonferenz. Noch in der Nacht sei das Gelände um den Piz Cengalo mit Helikopter abgesucht worden – ohne Ergebnis. Am Donnerstag wurde eruiert, wo man mit der terrestrischen Suche beginnen könne, so Mittner. Diese wurde dann auch mit Hunden durchgeführt. “Bis jetzt wurde aber keine Person gefunden”, berichtete der Einsatzleiter.

Mittner zufolge wurde außerdem noch eine Gruppe von Angehörigen im Tal Bergell als vermisst gemeldet. Es war aber noch nicht klar, ob ein Zusammenhang mit dem Bergsturz bestand.

Suche auch mit Hunden

Die Polizei hat eine Spezialeinheit gebildet, die intensiv mit den Angehörigen zusammenarbeitet, berichtete Einsatzleiter Andrea Mittner bei der Pressekonferenz im Tal rund 35 Kilometer südwestlich von St. Moritz. 121 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz und Gemeindepersonal suchte nach den Vermissten. Die Schuttkegel seien oft meterhoch.

32 Personen waren noch am Mittwoch aus dem Tal evakuiert worden. Zehn Personen warteten am Donnerstag in einer Hütte auf ihren Abtransport per Hubschrauber. Für sie bestand keine Gefahr, bekräftigte Mittner. Das betroffene Dorf Bondo bleibt zumindest bis morgen 10.00 Uhr geschlossen.

Raphaela Stefandl (ORF) aus der Schweiz

Wie die Behörde bekannt gab, konnten die acht Vermissten bisher “nicht erreicht” werden. Die meisten von ihnen hatten zum Zeitpunkt des Unglücks vermutlich eine Wanderung unternommen.

Gesteinsmassen ins Tal gedonnert

Am 3.369 Meter hohen Piz Cengalo hinter dem Bergdorf Bondo hatten sich am Mittwoch Gesteinsmassen gelöst und waren ins Tal gedonnert. Dabei waren nach Schätzungen bis zu vier Millionen Kubikmeter Geschiebe mit Schlamm mit größeren Gesteinsbrocken nachgerutscht. Die graue Masse schob sich direkt an dem Ort vorbei.

Verletzt wurde in Bondo niemand, weil ein Alarmsystem rechtzeitig vor dem Murenabgang gewarnt hatte. Zwölf Objekte (Ställe und Almhütten) wurden zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen.

Aus der Val Bondasca wurden einige Personen mit Helikoptern aus dem Gefahrengebiet ausgeflogen. Die Suche nach Vermissten war aufgrund neuer Erkenntnisse in der Nacht auf Donnerstag intensiviert worden.

Die Einwohner des 200-Seelen-Ortes dürfen bis auf weiteres nicht in ihre Häuser zurückkehren. Experten schlossen weitere kleinere Felsstürze im Seitental Val Bondasca nicht aus. Die Hauptstraße durch das Tal blieb vorerst gesperrt. Die Fahrbahn war sowohl unterspült als auch überspült worden, ist beschädigt und stellenweise verschüttet.

Bergsturzgefahr seit langem bekannt

Die Bergsturzgefahr am Piz Cengalo ist seit langem bekannt. Das Gebiet wird seit Jahren vom kantonalen Amt für Wald- und Naturgefahren überwacht. Bei einer Messung Ende Juli hatten Geologen laut einem Medienbericht massiv erhöhte Felsbewegungen festgestellt. Vergangene Woche war dann offenbar ein Betretungsverbot für “Maiensässe” – eine Sonderform der Alm – im gefährdeten Gebiet ausgesprochen worden.

Bondo liegt an der Grenze zu Italien, rund 35 Kilometer südwestlich von St. Moritz. Das Val Bondesca ist ein nach einem es durchfließenden Fluss benanntes Tal. Wanderungen versprechen spektakuläre Ausblicke.