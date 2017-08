So feierte Altach seinen Riesen-Erfolg!

Die Vorarlberger überraschten in der dritten Quali-Runde KAA Gent. Nach einem 1:1 im Hinspiel in Belgien feierten die Altacher am Donnerstag in Innsbruck einen 3:1-(1:1)-Sieg.

Die Tore erzielten Moumi Ngamaleu (11.), Stefan Nutz (76.) und Kristijan Dobras (88.) bzw. Danijel Milicevic per Elfmeter (44.).

Für den erstmaligen Einzug in eine Europacup-Gruppenphase hat Altach noch eine Hürde zu meistern. Neben den Vorarlbergern stehen auch Meister Salzburg und Vizemeister Austria im Europa-League-Play-off.

Stimmen zum Spiel

Klaus Schmidt (Altach-Trainer): “Das ist ein Wunder. Ein Gegner wie Gent ist eine Nummer in Europa. Altach mit 6.000 Einwohner, wir sind wie die Gallier. Wir hatten eine gute taktische Einstellung, am Ende hat dann der Wille gesiegt. Gent war in der ersten Hälfte böse und hat ausgeteilt, aber wir haben uns nicht provozieren lassen. Nach dem Ausschluss war es eine Frage der Zeit, bis wir das 2:1 machen. Nutz blüht auf, er ist ein toller Spieler für uns.”

Georg Zellhofer (Altach-Sportdirektor): “Es ist unglaublich. So viele Haare habe ich nicht mehr. Aber wenn sie so weiterspielen, wird es gefährlich für mich. Ich glaube, dass die Art und Weise beeindruckend war. Es war Gent schon ein ganz großer Name. Mein Wunschlos ist Milan. Einmal gegen Milan zu spielen vor 15.000 Zuschauern, das wäre toll. Ich denke, es freuen sich alle im österreichischen Fußball. Das waren wieder wichtige Punkte.”

Stefan Nutz (Altach-Torschütze): “Wir haben uns das wirklich verdient, waren sicher die bessere Mannschaft. Man hat gesehen, dass Marktwerte nicht Fußball spielen. Das Trainerteam hat uns super eingestellt, wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft.”



Kristijan Dobras (Altach-Torschütze): “Es ist ein kleiner Traum wahr geworden, jetzt dürfen wir ein bisschen feiern. Wir haben gewusst, dass wir ein Tor brauchen, weil die Klasse von Gent sehr groß ist. Beim Tor habe ich zwei oder drei Spieler in die Garage rennen lassen und habe dann eingeschoben. Nach den zwei Tagen am Flughafen haben wir uns wieder erholt, das hat man heute gesehen.”

Altach könnte auf Top-Team treffen

Bei der Auslosung des Play-offs zur Fußball-Europa-League am Freitag (13.00 Uhr) in Nyon sind Red Bull Salzburg und die Austria gesetzt. Damit könnte es für das Duo gegen Clubs aus Litauen, Mazedonien oder Albanien gehen, allerdings drohen auch prominente Gegner wie Roter Stern Belgrad, AEK Athen oder Rosenborg. Altach ist ungesetzt und könnte es mit Ajax Amsterdam, Fenerbahce Istanbul, Ludogorez Rasgrad (BUL), BATE Borisow (BLR), Dinamo Zagreb oder Maccabi Tel Aviv zu tun bekommen.

