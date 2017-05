Polizei machte bisher kaum Fortschritte - © APA (Symbolbild/AFP)

Eine 53-jährige Niederösterreicherin ist am Dienstag in Paraguay Opfer eines Raubmordes geworden. Nach Angaben lokaler Medien hat die Frau in der zentralen Provinz Caaguaz mit ihrem Mann ein etwa 15 Hektar großes Grundstück gekauft, um dort ihr Leben zu verbringen. Offensichtlich wurde das Paar dort am vergangenen Dienstag von zwei Angreifern überrascht.