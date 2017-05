Echtes Power-Paar: Workout mit Pilar und David

„Wir haben schon länger mit dem Gedanken gespielt, uns einen gemeinsamen Social Media-Account zum Thema Fitness zu machen“, erzählt Pilar Schorm. Vor wenigen Wochen setzte sie die Idee zusammen mit ihrem Freund David Harrer um: „Perfect Couple Goals“ war geboren. Auf Facebook und Instagram versorgen die beiden Bregenzer ihre Follower mehrmals am Tag mit Fitness- und Ernährungstipps für Paare.

Recherche und Planung

Dafür geht ganz schön viel Zeit drauf: Neben ihren Hauptberufen investieren Pilar und David mehrere Stunden täglich in die Recherche und Planung ihrer Posts. Dazu kommen Fitnesstraining und Kochen. „Wir haben schon gut zu tun“, lacht David. „Darum haben wir auch erstmal einige Posts im Voraus geplant und produziert, um nicht ins Schleudern zu kommen.“ Die Bandbreite an Themen reicht von Workout-Tipps und Rezept-ideen bis zu Fun Facts und Hintergrundwissen. Dieses hat sich, speziell im Bereich Ernährung, auch Pilar angeeignet. „Fürs Kochen bin ich zuständig“, erläutert sie. „Da ich auch in Ernährungswissenschaften maturiert habe und mich das Thema sowieso interessiert, bin ich dauernd auf der Suche nach neuen Infos und stelle die Speisepläne für uns zusammen.“

Zeitintensives Training

David, der bereits seit acht Jahren trainiert, übernimmt den Fitness-Part: „Man kann fast alle Übungen zusammen machen. Gemeinsames Training ist zwar zeitintensiver, aber auch angenehmer, weil man sich gegenseitig unterstützen und motivieren kann“, schildert er. Seit letztem Jahr besucht das Paar mindestens fünf Mal in der Woche Top Fitness in Bregenz. „Auch wenn man mit dem Partner trainiert, ist es sehr wichtig, ein Studio und einen Trainer zu finden, die passen“, sagt David. Die beiden arbeiten allerdings nicht nur indoor an ihrer Fitness: Rollerbladen und Wandern gehört genauso zum Programm – immerhin soll ein bisschen Abwechslung dabei sein. Pilar hat außerdem noch ihr Pferd. „Wir sind schon recht sportlich“, lacht die hübsche Brünette.

Sonntag ist Cheat Day

Bleibt denn auch einmal Zeit zum Relaxen? „Unser Alltag ist schon relativ stressig und anstrengend, aber jeder weiß, was er zu tun hat, und wir teilen uns das auch gut ein. So klappt das ganz gut“, verrät David. Und: „Sonntag ist Cheat Day. Da bleiben wir eigentlich fast immer zuhause auf der Couch!“ Dort werden auch neue Ideen entwickelt: Pilar wünscht sich noch einen YouTube-Kanal. „Aber das ist richtig viel Arbeit – da sind wir noch in der Planungsphase!“

