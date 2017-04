Wir trafen die Limomacher Julian Egle und Alexander Thurnher zum Gespräch über Anfänge, Entwicklungen und Zukunftsvisionen.

Wie kam es 2016 zur Unternehmensgründung?

Egle: Ich hatte Lust, ein Getränk komplett nach meinen eigenen Vorstellungen zu bewerben und zu vermarkten. Ich habe ein bestehendes Getränk gefunden, dann den Abfüller angeschrieben, Alexander angerufen und gefragt, ob er mitmachen will. Gemeinsam haben wir uns dann mit dem Abfüller Joachim Fink getroffen, der jetzt auch unser Mitgründer ist. Zuerst wollten wir unsere Limonade im Einzelhandel platzieren. Da wären wir aber auf einige finanzielle und bürokratische Hürden gestoßen. Deshalb haben wir uns entschieden, dass Firmen- sowie Privatkunden ihre Limonade und die individuell designten Etiketten über www.limomacher.at bestellen können.

Thurnher: Als Julian sich gemeldet hat, war ich sofort begeistert und zögerte keine Sekunde. Bevor wir allerdings starten konnten, mussten wir einiges an Denkarbeit leisten, damit wir die Mindestbestellmenge so weit reduzieren konnten, damit es sich für uns rentiert, aber auch für Privat- und Firmenkunden interessant wird.

Wie waren die Anfänge?

EGle: Nachdem fünf Sorten gestanden sind, gingen wir vergangenen August online. Zu Beginn war unser Ziel, von den Kunden zu lernen. Erfreulicherweise sind unsere Produkte gleich gut angekommen. Das ging schneller, als gedacht. Nun ist es so, dass ich bereits seit August 100 Prozent daran arbeite.

Thurnher: Ich war bis vor drei Wochen noch in Wien Vollzeit beschäftigt und wir haben uns abends über viele Telefonate auf dem Laufenden gehalten und so auch alles gemeinsam entschieden.

Haben Sie den Eindruck gewonnen, dass es einfach ist, ein Unternehmen zu gründen?

Egle: Es könnte leichter sein. Wir haben uns relativ schwer getan, bis wir unsere Unternehmensform hatten. Nun haben wir eine gründungsprivilegierte GmbH, bei der man mit deutlich weniger Bareinlage starten kann.

Thurnher: Klar informiert man sich, was man machen muss. Dann sind es etliche Schritte bei immer anderen Behörden oder Personen. Ich denke, es wäre eine große Erleichterung, wenn es eine Zentrale gäbe für die man ein wenig bezahlt, die dafür aber auch alle notwendigen Schritte erledigt. Allerdings muss auch gesagt werden, dass jede Stelle sehr hilfsbereit ist. Das darf man nicht abstreiten. Außerdem gibt auch den Leitfaden der Wirtschaftskammer, den man Schritt für Schritt durchgehen kann. Man muss dann allerdings jeden einzeln anschreiben, anrufen oder sogar vorbeischauen. Das ist zeitintensiv und am Schluss weiß man nicht, ob man jetzt wirklich alles erledigt und richtig gemacht hat. Hier wäre etwas mehr Transparenz gut.

Visionen für die Zukunft?

Egle: Dank unseres transportsicheren Kartons sind wir in der Lage, ganz Deutschland und Österreich zu beliefern. In jeden Haushalt. Dementsprechend wird unser Ziel sein, neue Märkte zu erschließen und diese Regionen mit klugen Marketingstrategien zu bewerben.

Thurnher: Wir haben ab Juni auch zwei freie Handelsvertreter in Berlin und Hamburg, die unsere Verkäufe in dieser Region forcieren sollen. Ich selbst bin immer wieder in Wien, um dort die Verkäufe anzukurbeln …

Welche Tipps habt ihr für potenzielle Gründer?

Egle: Tun! Nimm deine Füße in die Hand und marschier. Unser Produkt war damals auch noch nicht so perfekt, wie es jetzt ist. Aber das war eben der Lean-Startup- Ansatz, ein Produkt auf den Markt zu bringen und ständig mithilfe des Kundenfeedbacks zu adaptieren.

Thurnher: Wir haben auch einen 40-seitigen Businessplan geschrieben. Das kann ein großer Vorteil sein, allerdings sind es halt oft Annahmen, die dann nicht so eintreffen. Darum ist es wichtig, einfach zu machen und davon zu lernen.

Würdet ihr es wieder genau so machen?

Thurnher: Man lernt immer dazu. Wenn man jetzt eine neue Idee hätte, wüsste man schon, wie man manche Punkte besser und schneller abhandeln könnte.

Egle: Geografisch würde ich das Gründerteam nicht mehr trennen. Es geht einfach schneller, wenn beide vor Ort sind. Aber wir haben deswegen nicht aufgegeben.

Die Limomacher

Standort: Schwarzach

Gründungsjahr: 2016

Gründer: Julian Egle, Alexander Thurnher und Joachim Fink

Produkt: Regional hergestellte Getränke mit personalisierten Etiketten

Sozialer Aspekt: Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Vorarlberg