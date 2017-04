Absturz mit Pkw – 57-Jährige verletzt

Am Samstag, um 17:00 Uhr war eine 57-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der L94 von Bartholomäberg talwärts in Richtung Silbertal unterwegs. Auf Höhe der Parzelle Brunnenfeld kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in einer Linkskurve 30 Meter mit dem Pkw eine steile Böschung hinunter.

Der Pkw überschlug sich dabei und die Frau zog sich Verletzungen an der Halswirbelsäule zu. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C8 ins das LKH Feldirch gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Eingesetzte Rettungskräfte: Feuerwehr Silbertal mit einem Fahrzeug und 15 Mann, Rotes Kreuz mit einem Fahrzeug und zwei Mann, sowie der Rettungshubschrauber C8.

