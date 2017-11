Messerangreifer von Polizist erschossen: Von drei Kugeln getroffen

Lauterach - Der 51-jährige Mann, der am Montag in Lauterach durch Polizeikugeln getötet worden ist, ist laut Obduktionsergebnis von drei Schüssen getroffen worden.

Dies sagte Heinz Rusch, Sprecher der Feldkircher Staatsanwaltschaft, am Samstag zur APA. Der junge Beamte hatte bei dem Einsatz insgesamt vier Schüsse abgegeben, so Rusch.

Mit Messer auf Beamten losgegangen

Die Polizei war am Montag gegen 10.30 Uhr zu einer Wohnung in Lauterach gerufen worden. Die Lebensgefährtin des 51-Jährigen hatte die Exekutive alarmiert, weil sie Angst vor dem stark alkoholisierten Mann gehabt hatte, der in den Räumen mit einem Messer hantierte. Als die beiden Beamten bei der Familie eintrafen, ging der 51-Jährige auf einen der Polizisten mit dem Messer los. Dieser schoss auf den Mann und verletzte ihn so schwer, dass er noch während der Versorgung durch die Rettungskräfte im Krankenwagen verstarb.