51-jähriger Steirer stürzte rund 25 Meter mit Traktor ab

Ein 51-Jähriger ist am Samstagabend in der Südoststeiermark bei Heuwendearbeiten mit dem Traktor verunglückt. Die Zugmaschine samt Heuwender verlor laut Polizei auf einem steilen und feuchten Wiesenstück in der Gemeinde Unterlamm die Bodenhaftung. Der Traktor stürzte rund 25 Meter über eine Böschung hinunter und prallte gegen das Wirtschaftsgebäude. Der Verletzte wurde ins LKH Graz gebracht.

Der Unfall hatte sich am Samstagabend gegen 18.45 Uhr ereignet. Der 51-jährige Nachbar eines Landwirtes leistete einen Freundschaftsdienst und führte für den Bauern Heuwendearbeiten aus. Der Landwirt selbst entdeckte das Unglück, als der Traktor, der sich mehrmals überschlagen hatte, schließlich mit dem Führerhaus gegen die Gebäudemauer krachte.