51-Jähriger starb bei Kanuunfall im Salzburger Pinzgau

Der Notarzt konnte nur mehr den Tode des Mannes feststellen - © APA (Archiv/dpa)

Auf dem Loferbach im Salzburger Pinzgau ist am Sonntag ein 51-jähriger Deutscher bei einem Kanuunfall ums Leben gekommen. Der Mann dürfte beim Versorgen mehrerer Boote in den Fluss gestürzt sein. Er wurde von seinen Kameraden später rund 100 Meter bachabwärts leblos an einem Ast hängend gefunden. Da die Polizei vermutet, dass der Mann einen Herzinfarkt erlitten hat, wurde eine Obduktion beantragt.