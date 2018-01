51-Jähriger bei Alpinunfall in Tirol tödlich verletzt

Ein 51-Jähriger hat sich bei einem Alpinunfall in Vomperberg in Tirol (Bezirk Schwaz) tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann dürfte auf einem Kletterfelsen rund sieben Meter abgestürzt sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Tiroler war bereits am Mittwoch als vermisst gemeldet worden. Nach einer Suchaktion von Bergrettung und Alpinpolizei wurde der Leichnam des Mannes entdeckt.

Angehörige des Mannes hatten am Mittwochnachmittag eine Abgängigkeitsanzeige erstattet, nachdem der Tiroler bereits am Montag sein Haus verlassen hatte, um “diverse Arbeiten zu verrichten”, wie es hieß. Dass er dabei längere Zeit fortblieb sei nicht ungewöhnlich gewesen. Die Anzeige führte am Mittwoch jedoch schließlich zu einer groß angelegten Suchaktion, die bis gegen Mitternacht andauerte.

Da der 51-Jährige jedoch nicht auffindbar war, wurde die Suche am Donnerstag in den Morgenstunden fortgesetzt. Rund eineinhalb Kilometer östlich des Gasthauses “Rachkuchl” in Vomp wurde bei einem Hochsitz schließlich das E-Bike des Vermissten gefunden. Bergrettung, Alpinpolizei und zwei Hundeführer suchten daraufhin in diesem Bereich weiter.

Gegen 13.15 Uhr entdeckten die Helfer dann den Leichnam des Mannes. Er wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen. Warum der 51-Jährige abstürzte, ist unklar.