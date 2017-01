Bericht: Explosion in türkischer Metropole Izmir

Explosion in Izmir. - © AP

In der Nähe eines Gerichtsgebäudes in der westtürkischen Stadt Izmir ist am Donnerstag eine Autobombe explodiert. Mindestens zehn Menschen wurden dabei verletzt, berichteten Medien. Zwei Angreifer wurden von der türkischer Polizei bei einem anschließenden Schusswechsel erschossen, ein dritter sei noch auf der Flucht, hieß es.