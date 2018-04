500 Lehrende zuviel in Vorarlberg

Die meisten Bundesländer überziehen weiter die Planstellen für die Lehrer an den allgemeinbildenden Pflichtschulen. Allein in Vorarlberg gibt es 500 Lehrinnen und Lehrer mehr als geplant.

“Strickfehler im System”

Für NEOS-Klubobmann und -Bildungssprecher Matthias Strolz offenbart sich hier ein “Strickfehler im System”: “Jedes Jahr stellen die Länder mehr Lehrerinnen und Lehrer an, als sie eigentlich dürften. Die Finanzierung wird ohne groß zu überlegen an den Bund abgewälzt, der aber wiederum aufgrund des Kompetenz-Wirr-Warrs nichts dagegen unternehmen kann”, so Strolz gegenüber der APA. “Steuerungsvorgaben an die Länder verpuffen so, Gelder versickern mitunter im System.”