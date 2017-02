500 Kilogramm schwere Ägypterin zu OP nach Indien geflogen

Die mit rund 500 Kilogramm Gewicht mutmaßlich schwerste Frau der Welt ist für die Behandlung ihres Übergewichts nach Indien geflogen worden. Die 36-jährige Eman Ahmed wurde am Samstag in das Saifee Krankenhaus in Mumbai gebracht, sagte eine Sprecherin des Krankenhauses. Die Behandlung ist nach Angaben der Ärzte kompliziert und werde mehrere Monate dauern.

Eman Ahmed habe zum ersten Mal seit 25 Jahren ihr Haus in Alexandria verlassen und sei in einem speziell ausgestatteten Frachtflugzeug nach Mumbai geflogen worden, sagte Egyptair-Chef Safwat Musallam. Die 36-Jährige wurde mit einem Kran in das Flugzeug gebracht. Die 36-Jährige hat demnach seit ihrer Kindheit Gewicht zugenommen und kann sich mittlerweile kaum noch bewegen. Zuletzt habe sie einen Schlaganfall erlitten. Ihr rechter Arm und ihr rechtes Bein seien gelähmt, sie könne nicht sprechen. Zudem leide sie an Diabetes, Bluthochdruck, Gicht und Atemproblemen. (APA/dpa)