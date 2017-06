500 Jungkicker beim 6. Dornbirn-Cup

Am Freitag fällt der Startschuss zum diesjährigen Dornbirn Cup des SC Elektro Graf Hatlerdorf welcher in diesem Jahr bereits in der 6. Auflage vom 23. bis 25. Juni 2017 auf der Sportanlage in Steinen 10 in Dornbirn abgehalten wird.

Spiel, Spaß und Unterhaltung: Spiel, Spaß und Freude am gemeinsamen Fußballspiel und gute Unterhaltung stehen wie jedes Jahr im Hatlerdorf im Vordergrund. „Wir freuen uns sehr, dieses Jahr erstmalig eine Soccer Olympics für unsere kleinsten anzubieten“ so Nachwuchsleiter Wolfgang Spiegel. Was das genau ist kann sich jeder im Halterdorf selbst anschauen. Über 2000 Besucher, mehr als 60 Mannschaften mit über 600 Spielern aus dem Dreiländer Eck und nochmals so viel Eltern und Betreuer versammeln sich zu diesem schon fast traditionellen Fußballfest. Wir freuen uns alle Besucher bei freiem Eintritt auf unserer Sportanlage begrüßen zu dürfen. Für das leibliche Wohl ist natürlich an allen drei Tagen bestens gesorgt.

Freitag, 23.06.2016 ab 16:00 Uhr Beginn des U7 + U8 Turnier mit Soccer Olympics ab 19:30 Uhr Musik und Party mit DJ Christopher ab 20 Uhr Blitzturnier und 11er König

Samstag, 24.06.2016 09:00 Uhr Beginn des U9 Turnier mit Soccer Olympics 13:30 Uhr Beginn des U10/11 Turnier ab 19:00 Uhr Partystimmung bis in die Nacht und die eine oder andere Überraschung?!

Sonntag, 25.06.2016 09:00 Uhr Beginn des U12/13 Turnier – Siegerehrung um 13 Uhr 13:30 Uhr Beginn des U14/15 Turnier – im Anschluss Siegerehrung zum Abschluss ein Gemütlicher Ausklang