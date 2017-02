Hunderte Flüchtlinge stürmten spanische Exklave Ceuta

Flüchtlinge kletterten über den Grenzzaun - © APA (AFP)

Mehrere hundert Flüchtlinge haben am Freitagmorgen die Absperrung zu der spanischen Exklave Ceuta in Marokko überwunden. Rettungskräfte berichteten im Internetdienst Twitter unter Berufung auf die Polizei in Ceuta von rund 500 Menschen, denen der Eintritt in die Stadt gelungen sein könnte. Die Polizei selbst sprach von “mehreren hundert” Flüchtlingen in der Exklave.