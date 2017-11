500 Euro und 10x „Teddy Eddy“ für die CliniClowns

Die freiwilligen Spenden, die beim „Latäonolifäscht“ im Riedkindergarten eingenommen wurden, kamen den liebenswerten Spaßmachern mit der roten Nase zugute.

Lustenau Für die Martinsfeier hatten Nina Wachter und Manuel Hämmerle 16kg Maroni gespendet und professionell im Maroniofen gebraten. Natürlich fanden die köstlichen „Magen- und Handwärmer“ beim Martinsfest reißenden Absatz und so wanderten auch entsprechend viele Euros in die aufgestellte Box für „freiwillige Spenden“. Die Pädagoginnen vom Riedkindergarten einigten sich, den Betrag diesmal den CliniClowns zu übergeben.

Das empfiehlt „Dr. Toll-Patsch“, Facharzt für Scherzologie, der die Spende für die Organisation in Empfang nehmen konnte. Dafür bescherte er den Kindergartenkindern, den kleinen „Riedfüchsen“, eine besonders fröhliche Stunde. Die Mädchen und Buben konnten sich vor lauter Lachen kaum auf den Stühlen halten, als „Dr. Toll-Patsch“, alias Didi Eisenhofer, mit origineller Situationskomik und verblüffender Zauberei auftrumpfte. Lautstark protestierten sie, als der CliniClown etwa behauptete, auf dem Weg zum Kindergarten Löwen, Elefanten, Giraffen und andere exotische Tiere gesehen zu haben. Angelina, deren Name auf dem Kalender über „Freitag“ stand, weil sie da Geburtstag hatte, wurde einfach zu Angelina Freitag, was mit lautem Gejohle kommentiert wurde. Mit Hilfe der Kinder zauberte der Clown farbige Tiere in leere Malbücher und die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt.