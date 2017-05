500 Aktive bei Turn10-Wettkampf in Wolfurt

© VTS

Vorarlbergs größter Turn10-Wettkampf des Jahres steht vor der Tür: Am 21. Mai werden in der Wolfurter Hofsteigsporthalle die Mannschaftsmeisterschaften ausgetragen. Beim großen Bewerb der heimischen Hobby- und Freizeitturner/innen sind 21 Vereine vertreten, insgesamt turnen 509 Aktive in 134 Mannschaften.