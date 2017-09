50 Tote und 120.000 Obdachlose durch Hochwasser in Niger

Dutzende Tote und zehntausende Obdachlose - © APA (AFP)

Durch die anhaltenden Regenfälle im westafrikanischen Niger sind in den vergangenen drei Monaten mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Fast 120.000 Menschen wurden obdachlos, wie das UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten am Donnerstag mitteilte. Am stärksten betroffen waren demnach die Hauptstadt Niamey sowie die Städte Dosso, Tillaberi und die Regionen Maradi und Zinder.