50 Tote bei Doppelanschlag im Südirak

Demnach ereignete sich der erste Angriff in der Nähe eines Restaurants an einer Autobahn am Rande von Nassiriyah. Anschließend habe es einen Autobombenanschlag an einem Kontrollposten gegeben, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Die Attentäter trugen nach Angaben aus Sicherheitskreisen die typischen Kleider von Mitgliedern einer schiitischen Miliz.

Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu dem Doppelanschlag. Zahlreiche Anschläge werden im Irak von der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verübt. Zwar hat die sunnitische Extremistengruppe praktisch alle Gebiete verloren, die sie seit 2014 erobert hatte, doch ist sie weiterhin aktiv.

Die südliche Provinz Si Kar, in der Nassiriyah liegt, war bisher von größeren Anschlägen weitgehend verschont geblieben. Der Anschlag vom Donnerstag ist der folgenschwerste seit der Rückeroberung der nordirakischen Stadt Mosul im Juli aus den Händen des IS.

(APA/ag.)