50 Tonnen SpezialgerÃ¤t beim Baubeginn FurxstraÃŸe

Ein Spezial-Baugerät der Firma Rhomberg mit etwa 50 Tonnen kommt am Baubeginn der Sanierung der Furxstraße zum Tragen. Die Furxstraße wird zwischen dem Ortsteil Suldis und dem Peterhof Furx in den nächsten zwei Jahren um knapp zwei Millionen Euro generalsaniert. Die Fahrbahn ist nur abend und an den Wochenenden für den Fahrzeugverkehr befahrbar. Untertags bleibt die Furxstraße für jeden Verkehr gesperrt. „Es wird eine riesige Herausforderung und eine einzigartige Baustelle in Vorarlberg für unser Unternehmen“, sagt Dietmar Oprießnig, Leiter vom Tiefbau der Firma Rhomberg in Bregenz, welche mit der Ausführung der Bauarbeiten betraut wurden. In den ersten Tagen der Bauphase wird der Asphalt abgetragen und völlig neu aufgeschüttet. Neben der neuen Straßenfahrbahn wird auch seitlich etwa die Entwässerung durchgeführt. Etwa 60 Prozent aller Kosten muss die Gemeinde Zwischenwasser für dieses Jahr vorsehen, der Rest dann 2018.