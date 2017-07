50 Jahre Müller Wohnbau

Altach. (sie) Am vergangenen Samstag fand am Firmengelände gemeinsam mit Geschäftspartnern, Freunden und Mitarbeitern, sowie deren Familien eine große Jubiläumsfeier statt.

Geschäftsführer Gerhard Müller konnte neben Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser und AK Präsident Hubert Hämmerle auch die Bürgermeister Gottfried Brändle und Christian Loacker, KR Franz Drexel, Peter Thomas (Innung Bau) mit Gina, Guntram Kessler (Kessler Tore), Peter und Marcel Ender, Oswald Ludescher (Weiler Möbel), Helmut Weber, Stefan Simon, Horst Wurzer (Ökotech), sowie Andreas und Klaus Böhler begrüßen.

Im Jubiläumsjahr des 1967 von Karl Müller gegründeten Unternehmens wurde bereits ein ganz besonderes Projekt zum Wohl der Angestellten umgesetzt und im Rahmen der Feierlichkeiten präsentiert. In einer neuen Küche am Standort Altach wird regelmäßig von den „Sonntagskindern“ Alexandra Häfele – Iser und Judith Mathis frisch, mit viel Liebe für die Mitarbeiter auf den Baustellen und im Büro gekocht.