50 Jahre Diözese Feldkirch

Die Wanderausstellung anlässlich des 50jährigen Jubiläums wurde im Klostertal Museum eröffnet.

In einem Mulitmedia-Terminal finden die Besucher Zeitzeugenberichte über die Diözesanerrichtung im Jahr 1968 und historisches Filmmaterial. Die Diözese Feldkirch gilt mit ihren 50 Jahren als eine junge Diözese und blickt bei ihrem Jubiläum nicht nur zurück, sondern nützt die Gelegenheit um in die Zukunft zu schauen. „Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass, die Kirche in den Vordergrund zu stellen“, so Andreas Weber in seiner Eröffnungsrede, „wir wollen nicht sagen, wie großartig die Diözese ist, sondern wir wollen mit allen feiern“. Es sollen in diesem Jubiläumsjahr Möglichkeiten der Dialoge geschaffen werden, so z. B. mit „Wortwechsel“ oder mit Interviews auf den Straßen. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum bildet das Fest am See am 26. Mai. Die Ausstellung im Klostertal Museum ist noch bis zum 23. Mai installiert, die Öffnungszeiten sind Mittwoch und Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr.