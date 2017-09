Bei einem Großeinsatz gegen das organisierte Verbrechen in der süditalienischen Region Apulien sind am Mittwoch 50 Personen festgenommen worden. Ihnen werden unter anderem Morde, Mafia-Zugehörigkeit, Drogen- und Waffenhandel vorgeworfen, teilte die Polizei mit. Die Ermittler konzentrieren sich derzeit stark auf die Mafia in Apulien.

Die Clans kontrollieren den Drogenhandel aus Albanien und lukrieren auch mit Erpressungen Millionen. Eine Fehde zwischen rivalisierenden Mafia-Clans hatte im August zu einem vierfachen Mord in der apulischen Provinz Foggia geführt. Dabei wurden ein einflussreicher Mafia-Boss, sein Schwager und zwei Zeugen auf der Straße erschossen. Die unbekannten Täter hatten aus einem Auto auf ihre Opfer gefeuert. (APA)