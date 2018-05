50.000 Euro Entschädigung an gefolterten Mann von Russland

Weil russische Sicherheitskräfte sein Geständnis mit Folter erzwungen haben, muss Russland einem Häftling 50.000 Euro Entschädigung zahlen. Das urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am Dienstag in Straßburg. Der Mann war im Jahr 2004 nach einem Raubüberfall in Nischni Nowgorod festgenommen worden und sitzt derzeit eine mehr als 15-jährige Haftstrafe ab.

Vor Gericht machte der Mann geltend, dass er in Polizeigewahrsam mehrfach teils stundenlang getreten und geschlagen worden sei. Auch hätten ihn Polizisten mit Seilen in eine schmerzhafte Position gezwungen und ihm mit einem Tuch über Mund und Nase am Atmen gehindert. Nur aufgrund dieser Folter habe er schließlich ein Geständnis abgelegt, das im Raub-Prozess gegen ihn verwendet worden sei. Auch in einem Gefangenenlager sei er Opfer von Polizeigewalt geworden.

Russland habe damit gegen das Folterverbot in der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen, urteilten die Straßburger Richter. Außerdem hätten die Behörden nicht genug unternommen, um die Foltervorwürfe des Mannes aufzuklären. Daneben habe Russland dem Mann kein faires Verfahren gewährt, weil ein Geständnis unter Zwang im Verfahren gegen ihn berücksichtigt worden sei. Russland und der Kläger können innerhalb von drei Monaten Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen.