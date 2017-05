50.000 Besucher bei Grazer “Klanglicht”-Spektakel

Klanglicht 2017: Installation auf der Murinsel - © APA

Rund 50.000 Besucher haben sich nach Angaben der Organisatoren und der Polizei an zwei Abenden in Graz an den “Klanglicht”-Installationen der Bühnen Graz erfreut. Samstag und Sonntag wurden verschiedene Gebäude, Straßen oder Plätze in buntes Farben getaucht, wuchsen Lichtskulpturen aus dem Boden und flogen bunte Riesenfische bei sanfter Musik durch den Nachthimmel.