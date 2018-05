5. Internationales Handmähen: Die Landjugend Bregenzerwald lässt die Tradition hochleben

Die Sensen sind gewetzt: So heißt das Motto der Landjugend beim 5. Internationalen Handmähen in Alberschwende. Am 5. Mai zeigt sich, wer die traditionelle Fertigkeit des Handmähen perfekt umsetzen kann.

Im Bregenzerwald hat das Mähen mit der Sense schon lange Tradition. Mit der Gründung der Landjugend vor 44 Jahren rückte auch der Wettbewerb in den Mittelpunkt. Beim internationalen Handmähen können sich die Teilnehmer der Landjugend auch für den Bundeswettbewerb in Tirol qualifizieren.

Gäste aus ganz Mitteleuropa Die Mäher aus dem Ländle konnten mit ihrem Können sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene überzeugen, so entstand ein enger Kontakt mit Kollegen aus dem Ausland. Beim Wettbewerb in Alberschwende kann man den Gästen aus ganz Mitteleuropa über Schulter zu schauen.