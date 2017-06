5. Hohenemser Literaturpreis wird am Samstag verliehen

Als Festrednerin wird die Autorin Anna Mitgutsch, die erneut als Jurymitglied fungierte, zum Thema „Sprache als Innovation und Verwandlung“ sprechen. Selim Özdogan, der Preisträgerin Que Du Luu nachfolgt, wird seine für den mit 7.000 Euro dotierten Preis ausgewählte Erzählung „Geschichte ohne Papier“ in einer Lesung vorstellen. Károly Gáspár begleitet den Abend am Flügel mit Improvisationen und Werken von Fazil Say.

Der 1971 geborene Autor hatte sich gleich mit seinem Debütroman „Es ist so einsam im Sattel, seit das Pferd tot ist“ Mitte der 90er-Jahre in der Literaturszene einen Namen gemacht und ein Werk geschaffen, das rasch als „Kultbuch“ bezeichnet wurde. Seitdem arbeitet Özdogan als freier Schriftsteller: Sorgfältige Figurenzeichnungen und ein Gespür für Wortwitz sollten auch seine zahlreichen weiteren, regelmäßigen Veröffentlichungen auszeichnen, die wiederholt auch vom Autor selbst als Hörbücher gesprochen wurden. Sein jüngster Roman „Wieso Heimat, ich wohne zur Miete“ ist 2016 im Haymon Verlag erschienen; im selben Jahr wurde er zum Bachmann-Preis eingeladen.

Am Vorabend der Verleihung des von Michael Köhlmeier initiierten Literaturpreises, am Freitag den 23. Juni, lädt die Stadt in Kooperation mit der Plattform Ländleslam zum ersten „Emser Slam“ ein. Im Salomon-Sulzer-Saal werden sich ab 19 Uhr Poetry-Slammer(innen) präsentieren, deren Muttersprache – wie auch beim Literaturpreis selbst – nicht die deutsche ist. Für die musikalische Begleitung sorgt das Hip-Hop-Duo „K-Ology & Smile“. Selim Özdogan wird – außer Konkurrenz – selbst kurz die Bühne mit den acht internationalen Slammer(innen) teilen.