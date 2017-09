5. Bludescher Entenrennen: Sie schwimmen wieder!

Ein engagiertes Team aus freiwilligen Helfern, die Feuerwehrjugend Bludesch und die Gemeinde Bludesch wollen gemeinsam helfen und lassen daher beim 5. Bludescher Entenrennen am Sonntag, 24.09.2017 zahlreiche, einzigartig verzierte Enten im Bludescher Schwarzbach um die Wette schwimmen. Beim Entenrennen werden Badeenten, die im Vorverkauf um € 5,00 pro Stück zu erwerben sind, im Massenstart auf eine 900m lange Strecke geschickt. Die Besitzer der schnellsten Enten gewinnen tolle Preise (u.a. 1 Wochenende im Europapark für die Familie, 1 Geburtstagsfest bei McDonalds, eine Familiensaisonkarte für die Walgaubäder etc.). Jeder dabei erwirtschaftete Euro geht an „Netz für Kinder“, jedes strahlende Gesicht ist der Lohn der Organisatoren und Helfer.

Schnell ein Bade-Entchen im Vorverkauf sichern!

Der Vorverkauf in Bludesch läuft seit dem 1. September auf dem Gemeindeamt, in der Apotheke St. Jakob, in den Bäckereien Stuchly, dem Büro des Maschinenrings sowie in der OMV Tankstelle.

Festbeginn ist bereits um 11 Uhr, denn der offizielle Partner “Hämmerle Kaffee” feiert auch “Tag der offenen Tür”. Der Last-Minute-Verkauf startet um 13 Uhr, der Rennstart erfolgt um 14 Uhr im Ortsteil Bludesch. Zum Fest und der Preisverteilung um 16 Uhr werden beim Betriebsgelände der Firma Hämmerle Kaffee im Ortsteil Gais ein Kasperltheater und Zauberkünstler Adrian erwartet.

Weitere Infos unter www.netz-fuer-kinder.at, www.bludesch.at und auf Facebook unter “Bludescher Entenrennen”.