5.374 neue Führerscheine in Vorarlberg

In Vorarlberg wurden im Vorjahr 5.374 neue Führerscheine ausgestellt bzw. um eine Berechtigung erweitert - das bedeutet einen leichten Rückgang.

Leicht rückgängig waren Mopedführerscheine. Dabei wurde ausschließlich die Klasse AM erworben, die zum Lenken von Mopeds und vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen berechtigt. AM-Lenkberechtigungen wurden beinahe ausnahmslos von Jugendlichen erlangt: 93 Prozent der Führerscheinneulinge waren 15 Jahre (28.700) und vier Prozent 16 Jahre alt (1.200). Die in den vergangenen Jahren rückläufige Zahl an erworbenen Mopedführerscheinen spiegelt sich auch in rückläufigen Verunglücktenzahlen der 15- und 16-jährigen Mopedfahrer im Straßenverkehr wider. Für diese Entwicklung sind unter anderem auch eine verbesserte Ausbildung (Fahrpraxis und begleitetes Fahren im Straßenverkehr) sowie die sinkende Bevölkerungszahl in diesen Altersstufen verantwortlich.