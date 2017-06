49-jähriger Niederösterreicher starb bei Verkehrsunfall

Ein Pkw-Lenker (49) aus Wieselburg (Bezirk Scheibbs) ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde das Auto des Mannes gegen 9.45 Uhr bei Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) beim Einbiegen auf die B29 von einem Lkw erfasst und mitgerissen. Beide Fahrzeuge gerieten von der Fahrbahn ab und schlitterten in ein Bachbett. Der 49-jährige wurde tödlich verletzt.

Der 47-jährige Lkw-Lenker aus Brandstatt (Bezirk Scheibbs) wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Scheibbs gebracht. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ. Laut Polizei dürfte der tödlich verunglückte Wieselburger vor dem Einbiegen auf die Bundesstraße ein Stoppschild nicht gesehen bzw. nicht beachtet haben. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken