48 Tote bei Autobombenanschlag in Bagdad

Anschlag wurde in der Umgebung eines belebten Marktes verübt - © AP

Bei einem Autobombenanschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Donnerstag mindestens 48 Menschen getötet worden. Das gab die Polizei bekannt. Mindestens 49 Menschen wurden laut offiziellen Angaben verletzt. Der Anschlag wurde in der Umgebung eines belebten Marktes verübt. Die Bombe sei in einem geparkten Auto explodiert, berichtete der Sprecher einer Sicherheitsbehörde weiter.