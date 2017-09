4:8! Jungbullen für die Wälder zu stark

Infobox:

EC Bregenzerwald vs. Red Bull Hockey Juniors 4:8 (0:4 1:2 3:2) Schiedsrichter: Benvegnu Andrea, Strasser Rene, De Zorde, Kalb Patrick

Zuschauer: 628 Personen Aufstellung ECB: Pietilä, Skec, Kauppila, Fussenegger, Neubauer, Mörsky, Haidinger, Wolf R., Waldhauser, Ban C., Hohenegg, Wolf M., Siutz, Egger, Schwinger, Pöschmann, Haberl D., Mitgutsch, Zwerger, Metzler, Zipperle

Aufstellung RBJ: Wieser, Fießinger, Schmitz, Quaas, Wachter, Klöckl, Eder, Schreier, Egger, Witting, Kainz, Wappis, Östling, Karhapää, Lahoda, Postel, Kittinger, Birnbaum, Kopp, Strodel, Zimmermann, Feldner Tore:

0:1 EQ 00:22 Klöckl J. (Wachter, Quaas)

0:2 EQ 11:00 Strodel N. (Karhapää)

0:3 EQ 11:21 Wappis C. (Kainz, Egger)

0:4 PP1 19:25 Witting S. (Östling, Wappis)

1:4 PP1 24:48 Wolf M. (Mörsky, Hohenegg)

1:5 PP1 28:34 Egger M. (Östling, Witting)

1:6 EQ 35:27 Feldner (Strodel, Egger)

2:6 PP1 50:45 Hohenegg M. (Ban C., Mörsky)

3:6 EQ 53:37 Pöschmann P. (Wolf R.)

3:7 EQ 55:12 Postel N. (Kittinger)

4:7 EQ 55:31 Schwinger S. (Fussenegger, Haberl)

4:8 EQ 56:24 Wachter D. (Eder, Birnbaum) Strafen:

Strafminuten ECB: 12

Nächstes Heimspiel: Mittwoch, den 04.10.2017 um 19:30 Uhr gegen S.G. Cortina Hafro

