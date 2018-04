47 Medaillen für VALBLU-Schwimmer

Pfronten (dk). Bei der heurigen Auflage des Falkensteinschwimmen in Pfronten (GER) nahmen 13 Vereine mit 229 SchwimmerInnen teil.

Die 12 teilnehmenden SchwimmerInnen vom SC VALBLU Bludenz konnten dabei 47 Medaillen, 18 davon in Gold, 19 in Silber und 10 in Bronze, gewinnen.