462 gesuchte Rechtsextremisten in Deutschland auf freiem Fuß

Immer mehr Neonazis entziehen sich Festnahme - © APA (dpa/Symbolbild)

In Deutschland sind nach Angaben der Bundesregierung 462 Menschen auf freiem Fuß, die per Haftbefehl wegen rechtsmotivierter Straftaten gesucht werden. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Parlamentsanfrage hervor, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Sonntag berichteten. Demnach wurden annähernd 600 Haftbefehle gegen 462 rechte Straftäter bisher nicht vollstreckt.