460.000 Euro für Josef-Winkler-Vorlass

Das Land Kärnten und die Stadt Klagenfurt kaufen den Vorlass des Kärntner Literaten Josef Winkler. Wie das Musil-Institut, das den Vorlass als Dauerleihnehmer erhalten wird, am Montag erklärte, stünden die Vertragsgespräche kurz vor dem Abschluss. Der Preis liegt bei 460.000 Euro. Den von der FPÖ in diesem Zusammenhang erhobenen Vorwurf der Geheimniskrämerei wies das Institut zurück.

FPÖ-Obmann Gernot Darmann hatte vor einigen Tagen erklärt, es bestehe der Verdacht, dass Winkler versucht habe, Urheberrechte an seinen Werken doppelt zu verkaufen, dabei könnte es sich um Betrug handeln. Die FPÖ hatte den Büchner-Preisträger in den vergangenen Tagen mehrfach attackiert und auch Anzeige gegen ihn erstattet, weil Winkler bei einem Festakt in Klagenfurt seine Bemerkung aus dem Jahr 2009 wiederholt hatte, die Urne des ehemaligen freiheitlichen Landeshauptmannes Jörg Haider in eine Gefängniszelle zu verlegen.