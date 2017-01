46-Jähriger wegen versuchten Mordes in NÖ festgenommen

Der Verdächtige soll am Mittwoch vergangener Woche dem 34-Jährigen im Zuge eines Streits um Autoreparaturen mit einer Faustfeuerwaffe in den rechten Unterarm geschossen haben, hieß es in dem Bericht. Der Schwerverletzte ließ sich laut “Kurier” daraufhin im Landesklinikum Wiener Neustadt wegen einer blutenden Fleischwunde behandeln. Er habe aber versucht, die Schussverletzung zu verheimlichen und angegeben, gestürzt zu sein. Bei der Operation wurde ein Projektil entfernt. Der mutmaßliche Schütze erstattete dem Bericht zufolge nach dem Streit Anzeige gegen den 34-Jährigen.

(APA)