4,5 Mio. Euro Unwetterschäden in Steiermark und Burgenland

Hagel kann ganze Felder verwüsten - © APA (ÖHV)

Hagelunwetter haben am späten Mittwochnachmittag schwere Schäden in der steirischen und burgenländischen Landwirtschaft verursacht. Wie die Österreichische Hagelversicherung mitteilte, seien ersten Erhebungen zufolge 6.000 Hektar Agrarfläche in der Steiermark und 2.500 Hektar im Burgenland massiv betroffen. Der Gesamtschaden wird auf 4,5 Millionen Euro geschätzt.