45 Jahre Funkenzunft Braz

). Vor 45 Jahren gründeten ein paar Brazer die heutige Funkenzunft. Die Brazer Zünftler sorgen dafür, dass das Brauchtum des Faschingsumzuges und insbesondere das Brauchtum „Funkenabbrennen“ nicht in Vergessenheit geraten. Auch für das jährlich stattfindende Vereinslättleschießen zeigt sich die Funkenzunft Braz verantwortlich. Dieses Vereinslättleschießen findet am Samstag, den 24. Juni um 14 Uhr beim Zunfthaus statt. Ihren 45. Geburtstag feiern die Frauen und Männer der Funkenzunft Braz mit einem Jubiläumsfrühschoppen ebenfalls beim Zunfthaus. Am Sonntag, den 25. Juni feiert Pfarrer Jose Chelangara den Gottesdienst mit den Zünftlern und Besuchern des Jubiläumsfestes, im Anschluss spielt der Musikverein Braz zum Jubiläumsfrühschoppen auf. Beide Veranstaltungen finden nur bei guter Witterung statt. Für Bewirtung ist reichlich gesorgt.