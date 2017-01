44,5 Millionen Besucher: Italiens Museen feiern Rekorde

Die Italiener entdecken ihre Museen neu - © APA (AFP)

Mit 44,5 Millionen Besuchern und Einnahmen in Höhe von 172 Millionen Euro wird 2016 als goldenes Jahr für die italienischen Museen in Erinnerung bleiben. “In der Geschichte Italiens ist dies das beste Resultat aller Zeiten. Ein absoluter Rekord für die italienischen Museen”, berichtete Italiens Kulturminister Dario Franceschini am Samstag.