44-jähriger El Hadary führte Ägypten ins Afrika-Cup-Finale

Mit Ägypten geht El Hadary nun am Sonntag in Libreville auf seine persönlich fünfte Trophäe beim Afrika-Cup los. Dies hat vor ihm noch kein Spieler geschafft. Gegner ist entweder Kamerun oder Ghana. “Ich bin glücklich, dass ich all diese Rekorde erreichen kann. Aber am wichtigsten ist, dass Ägypten den Pokal holt. Das Land kommt zuerst, dann das Rekordbuch”, betonte El Hadary. In Summe gewannen Auswahlen der Nordafrikaner schon siebenmal den Titel beim Africa Cup of Nations.

Der Torhüter mit der Nummer eins war bisweilen nur Ägyptens dritter Mann. Doch als sich Stammgoalie Ahmed El Shenawy im ersten Gruppenspiel gegen Mali verletzte, setzte der argentinische Teamchef Hector Cuper auf den seit 1996 für das Nationalteam spielenden Routinier. Zum ägyptischen Heroen war El Hadary bereits 2006 aufgestiegen, als er beim Heim-Turnier im Elferkrimi des Finales gegen die Elfenbeinküste gegen Didier Drogba und Bakary Kone zur Stelle war.

(APA/ag.)