430.000 Euro für Jugendorganisationen

Für das Jahr 2016 wurde ein Landesbeitrag in Höhe von 430.000 Euro für die verbandliche Jugendarbeit bewilligt. In den 16 Jugendorganisationen sind insgesamt mehr als 40.000 Mitglieder organisiert. Die Tätigkeiten in den verschiedenen Jugendorganisationen sind vielfältig und reichen in sehr viele gesellschaftliche Bereiche hinein.

Die Aufteilung des Landesbeitrags erfolgte auf Empfehlung des Landesjugendbeirates. Die Jugendorganisationen unterbreiten anhand selbst erarbeiteter Richtlinien einen Vorschlag zur Geldverteilung. Die Höhe der Landesbeiträge für die einzelnen Jugendorganisationen richtet sich nach dem Mitgliederstand und den geleisteten Aktivitäten.

Alphabetisch geordnete Liste