42:3! Blue Devils deklassiert Raiders Tirol

Mit 42:3-Punkten gewinnen die Blue Devils ihr erstes Auswärtsspiel in Tirol

Swarco Raiders JV vs. Cineplexx Blue Devils

Bereits in der ersten Hälfte des Spiels stand es dank Touchdowns von Jan Grischenig und Florian Seidl 35:00 aus Sicht der Vorarlberger. Die Raiders zeigten trotz ihrer minimierten Spieleranzahl sehr viel Kampfgeist und gaben nie auf.

Da die Devils bereits mit 35 Punkten vorne waren, startete die zweite Halbzeit sofort mit der sogenannten „Mercy Rule“ was soviel heißt, dass die Uhr (außer bei Timeouts) durch läuft.

In dieser sehr kurzen Halbzeit kamen auch die Ersatzspieler der Devils zum Einsatz.

Alles in allem war es ein sehr schönes und faires Spiel beider Mannschaften vor einer tollen Kulisse in Axams, das unsere Cineplexx Blue Devils nun wieder den zweiten Platz in der Tabelle gebracht hat.