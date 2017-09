41-Jähriger nach Suchaktion in Tirol tot geborgen

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Der Mann hatte am Freitag gegen 18.00 Uhr das Haus verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Daraufhin wurde im Großraum Kematen mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften mit Unterstützung von Suchhunden und einem Hubschrauber nach dem 41-Jährigen gesucht.

(APA)