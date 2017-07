400 Mitarbeiter des Roten Kreuzes versammeln sich

Betriebsversammlung findet am Dienstag statt - © APA

Die Gewerkschaft hält in Reaktion auf die Kündigungen beim Wiener Roten Kreuz nächsten Dienstag eine Betriebsversammlung in der ÖGB-Zentrale ab. Erwartet werden 400 Mitarbeiter in Uniform, sagte Richard Kocica, Landesgeschäftsführer der vida, am Freitag zur APA. Im Rahmen der Veranstaltung werden die Beschäftigten der Blaulichtorganisationen informiert und es wird über Protestmaßnahmen abgestimmt.