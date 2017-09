40 Prozent der Österreicher geben ihren Autos Kosenamen

Die Studie wurde im Rahmen des “National Name Your Car Day” durchgeführt, der jährlich am 2. Oktober begangen wird. Roswitha Wachtler, Studienleiterin von meinungsraum.at: “Was denken die Österreicher, über Menschen, die ihrem Auto einen Kosenamen geben? 47 Prozent glauben, das Auto hat für diese Personen einen besonderen Stellenwert, weitere 16 Prozent denken, das meist einsame Menschen Dinge personifizieren.”

Die häufigsten Spitznamen für die Autos der Österreicher sind Baby, Flocki und Frosch(i). Weiters genannt wurden Susi, Mucki, Spucki, Quaxi und Schurli sowie Umformung oder Verniedlichungen der Marken oder Typen wie Audina, Speedy, Caddylein, Golfi, Tiger und Maxi.

Volkswagen-Besitzer nennen ihre Autos besonders gerne um: Von den 40 Prozent der Namensgeber haben 25 Prozent einen VW, elf Prozent einen Opel und acht Prozent einen Ford. 59 Prozent der “namenlosen” Autos waren Gebrauchtwagen.

