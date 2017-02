40 Jahre im Dienste der Allgemeinheit

Ein besonderer Tagesordnungspunkt jeder Jahreshauptversammlung bilden die Ehrungen. Bei der diesjährigen Versammlung der Ortsfeuerwehr Dalaas konnten gleich zwei verdiente Mitglieder für ihre langjährige Bereitschaft ausgezeichnet werden. Wolfgang Ganahl absolvierte in den vergangenen 40 Jahren unzählige Kurse und Schulungen und unterstützte die Dalaaser Wehr als Feuerwehrmann, Kommandantstellvertreter und über zwölf Jahre hinweg als Kommandanten. Er ist auch als Bewerter bei Funk-Leistungsabzeichen beim Landesfeuerwehrverband tätig und Mitarbeiter im Österreichischen Bundesfeuerwehrverband des Sachgebietes 4.4 für Verkehrsanlagen und Wege. Gernot Zotz kann ebenfalls auf 40 Jahre Feuerwehr Dalaas zurückblicken. Auch er absolvierte unzählige Kurse und Schulungen. Im Jahre 1989 wurde er zum Kommandanten ernannt und leitete die Dalaaser Wehr 13 Jahre lang und war zugleich Mitgründer und wesentlicher Initiator der Feuerwehrjugend in Dalaas. Es war auch sein Verdienst, dass im Jahr 1994 die Dalaaser Feuerwehrmänner zusammen mit der Bergrettung Braz/Dalaas in ein neues Gerätehaus einziehen konnten. Die Feuerwehr Dalaas zeichnete die zwei verdienten Mitglieder mit einem Gutschein und einer Ehrenurkunde aus. Bezirksfeuerwehrinspektor Christoph Feuerstein steckte ihnen die Feuerwehrmedaille des Landes Vorarlberg an die Brust.