40 Jahre im Dienst des Jüdischen Friedhofs

Feierliche Verabschiedung von Adolf Pleterski nach 40 Jahren als Friedhofsgärtner

Hohenems. Adolf Pleterski betreut seit Mai 1978 unentgeltlich den Jüdischen Friedhof in Hohenems als Friedhofsgärtner – genau 40 Jahre später legte er nun sein Amt in die Hände seines Nachfolgers und wurde mit einer feierlichen Verabschiedung geehrt.

Adi, wie er von allen in Ems genannt wird, nahm seine Aufgabe sehr ernst, befreite die Gräber von Gestrüpp und Unkraut und rodete wild wuchernde Bäume. Alleine mit dem Holz, das er in mühseliger Arbeit vom Friedhof entfernt hatte, konnte er 3 Jahre lang heizen, wie er berichtet. Darüber hinaus setzte er Stufen und Wege wieder instand, stellte umgefallene Grabsteine wieder auf, kümmerte sich von Frühling bis Herbst um den Rasen, kultivierte die Pflanzen und legte überall dort Hand an, wo es etwas zu reparieren gab. So wurde er im Laufe der Jahre zu dem unverzichtbaren guten Geist des Friedhofs. Ohne seine Arbeit würde der Jüdische Friedhof in Hohenems nicht in diesem guten Zustand dastehen, wie er es heute tut.